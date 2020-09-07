رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يستقبل وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا، حيث جددت الوزيرة الدعوة الموجهة إلى السراج للقيام بزيارة رسمية لإسبانيا، وأكدت دعم بلادها لبيان وقف إطلاق نار، ونزع السلاح في مناطق سرت والجفرة والهلال النفطي، واستئناف انتاج وتصدير النفط، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في شهر مارس المقبل.
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ليبيا مباشر
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