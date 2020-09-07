جماعة الإخوان: حوار المغرب يهدف إلى بناء جسور الثقة بين الطرفين وتفعيل بنود الات

جماعة الإخوان: حوار المغرب يهدف إلى بناء جسور الثقة بين الطرفين وتفعيل بنود الاتفاق السياسي. #ليبيا #المرصد
جماعة الإخوان: حوار المغرب يهدف إلى بناء جسور الثقة بين الطرفين وتفعيل بنود الاتفاق السياسي. #ليبيا #المرصد
جعجعة الاخوان لاعهد لها ولا امان وليس لها مكان الا السجون فى النهاية فالفكر الاخوانى الضال عنصرى وقريب من الفكر الصهيونى ةمخالف للثوابت الاسلامية من اول رايته الضالة التى تضع القرآن الكريم بين سيفين للترويج لفرية اعداء الاسلام بانه انتشر بالسيف عكس رسالة الاسلام الواردة فى القرآن وما أرسلناك الا رحمة للعالمين . والاسلام لا يعرف العنصرية فكما قال رسول الله : الناس سواسية كأسنان المشط .والاخوانى امعة تافه يصدق اى خزعبلات ويتنفسون الكذب ولا عهد لهم ولامان وفجار فى خصومتهم ويقولون الرسول قدوتنا معاذ الله ان يكون الصادق الامين الرحمة للعالمين قدوة للخوان شر خلق الله الذين يطبقون حرفيا صفات المنافقين واليهود بالقرآن الكريم ويقولون القرآن دستورنا فقلوبهم كالحجارة او اشد قسوة وينطبق عليهم قوله تعالى :-
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16) مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ (17) صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (18)
How in HELL could anyone build(engineer) bridges of TRUST with keen ShawaTeen,[ Satan & devils)
The only safe place for any ShayTan (Satan) is a blazing FIRE- intense flames
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