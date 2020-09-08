المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تبقى الرطوبة عالية مع اعتدال نسبي في درجات الحرا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تبقى الرطوبة عالية مع اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب المناطق الساحلية حيث الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم تتراوح ما بين (29-33) م، على أغلب المناطق الساحلية بينما تكون على مناطق مصراتة وسرت والدواخل والوسط والجنوب ما بين (35-43) م، وتتكاثر السحب من حين إلى اخر على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة على مرتفعات الجبل الغربي ويوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الغربي.

-البحر غير ملائم للسباحة على أغلب الساحل وذلك لاضطراب حالة البحر عليه نأمل أخذ الحيطة والحذر.