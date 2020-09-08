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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: -المملكة المغربية لعبت

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك:

-المملكة المغربية لعبت، منذ بداية الأزمة الليبية، دورا بناء وساهمت في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الليبي.
-الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في الصخيرات يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة.
-إننا مقتنعون بأن هذه المبادرة المغربية الأخيرة سيكون لها أثر إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي الذي يجريه ويقوده الليبيون.
-الأمين العام للأمم المتحدة يدعم كل المبادرات التي من شأنها أن تدفع وتكمل جهود السلام الجارية من أجل حل الأزمة الليبية.

#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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