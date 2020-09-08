وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يجري اتصالا هاتفيا، مع وزير الخار

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يجري اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، لبحث تنسيق الموقف الليبي الجزائري فيما يتعلق باجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المزمع عقده غدا، بإلاضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا وانطلاق العملية السياسية وأنها السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، حيث أكد سيالة ضرورة التنسيق الكامل بين دولة ليبيا وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.