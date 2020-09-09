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في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد امغيب : أردوغان يحشد على الأرض في مص

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد امغيب : أردوغان يحشد على الأرض في مصراتة والوطية ويرسل المرتزقة إلى طرابلس ويفاوض في الرباط والقاهرة !!
كل التحركات التي نراها الآن خطط لها في انقرة ، انقرة التي يبدو انها فقدت الثقة في كل حلافائها حتى امريكا.
لا أمد قريب لحل الازمة الليبية إلا اذا تم الضغط على تركيا وتوقف السراج والمشري عن شد الرحال كل أسبوع الى هناك

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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