المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الرطوبة عالية مع نشاط نسبي للرياح على المناطق الساحلية، وتتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل قد يصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع أن تشمل بعض مناطق الساحل خاصة مساء الجمعة ويوم السبت.

-درجات الحرارة معتدلة على أغلب المناطق الساحلية حيث القصوى المتوقعة لهذا اليوم تتراوح ما بين (28-33) م، على أغلب المناطق الساحلية بينما تكون مرتفعة نسبيا على مناطق الدواخل-الوسط والجنوب ما بين (35-42) م.

-البحر غير ملائم للسباحة على أغلب الساحل خاصة الممتد من سوسة إلى طبرق وذلك لاضطراب البحر وارتفاع الموج عليه أخذ الحيطة والحذر.