الشركة العامة للكهرباء: تم بناء الشبكة الكهربائية وفي وقت قياسي وذلك بإعادة تشغي

الشركة العامة للكهرباء: تم بناء الشبكة الكهربائية وفي وقت قياسي وذلك بإعادة تشغيل أغلب وحدات التوليد وتغذية أغلب المناطق بالتيار الكهربائي مصحوبا بطرح أحمال يدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.
الشركة العامة للكهرباء: تم بناء الشبكة الكهربائية وفي وقت قياسي وذلك بإعادة تشغيل أغلب وحدات التوليد وتغذية أغلب المناطق بالتيار الكهربائي مصحوبا بطرح أحمال يدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.
طرح الFUCK اللي طلعتونا بيه حتي في حصار لوكربي ماصارش هالخبر الشين الله يعلن ايامكم وسنينكم وفشلكم وخلايقكم كمشة لصوص اللي يحطوه في مكان يخليه جيعانين حتي التراب ما يعبيش عيونكم
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