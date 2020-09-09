الشركة العامة للكهرباء: تم بناء الشبكة الكهربائية وفي وقت قياسي وذلك بإعادة تشغي

الشركة العامة للكهرباء: تم بناء الشبكة الكهربائية وفي وقت قياسي وذلك بإعادة تشغيل أغلب وحدات التوليد وتغذية أغلب المناطق بالتيار الكهربائي مصحوبا بطرح أحمال يدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.