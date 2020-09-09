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في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: -أي حلول سياسية للأزم

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني:

-أي حلول سياسية للأزمة في ليبيا لن تنجح في ظل التحشيد العسكري التركي، وتدفق السلاح، ووجود المرتزقة، وسطوة الميليشيات المؤدلجة والجهوية، وانتشار السلاح خارج القانون.
-إذا توفرت الجدية عند المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية كان عليه التركيز على المشكل الأمني أولا والدفع والضغط باتجاه محادثات الملف العسكري (5+5} وهم قادرون على ذلك، لأن الفوضى الأمنية هي التي أفشلت الاتفاق السياسي وعززت الانقسام وحالت دون أي تقارب حقيقي، فتشظي المناصب السيادية كان نتيجة وليس سبب في الانقسام.
-كل ما يجري الآن إدارة للأزمة وليست حل لها حتى يتفق الذين يتحكمون بخيوط اللعبة على حل يتناغم مع مصالحهم ويرضي جميع الأطراف.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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