في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: -أي حلول سياسية للأزم

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني:

-أي حلول سياسية للأزمة في ليبيا لن تنجح في ظل التحشيد العسكري التركي، وتدفق السلاح، ووجود المرتزقة، وسطوة الميليشيات المؤدلجة والجهوية، وانتشار السلاح خارج القانون.

-إذا توفرت الجدية عند المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية كان عليه التركيز على المشكل الأمني أولا والدفع والضغط باتجاه محادثات الملف العسكري (5+5} وهم قادرون على ذلك، لأن الفوضى الأمنية هي التي أفشلت الاتفاق السياسي وعززت الانقسام وحالت دون أي تقارب حقيقي، فتشظي المناصب السيادية كان نتيجة وليس سبب في الانقسام.

-كل ما يجري الآن إدارة للأزمة وليست حل لها حتى يتفق الذين يتحكمون بخيوط اللعبة على حل يتناغم مع مصالحهم ويرضي جميع الأطراف.