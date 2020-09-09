في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (1

في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (154)، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط:

-نتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ، ويحدونا الأمل في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة، الجميع يعرف ألا حل عسكرياً في ليبيا.

-نثمن الجهود التي تقوم بها دول عربية من أجل الوصول لتسوية للأزمة توقف نزيف الدم، ونأمل أن تثمر هذه الجهود قريباً، خاصة في أعقاب صدور إعلان القاهرة، ونتيجة لما قام به الأشقاء مؤخراً في المغرب لجمع وفدي مجلس النواب والدولة.