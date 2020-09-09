الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: تركيا تطالب وفد مجلس الدولة في المغرب بعدم ال

#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: تركيا تطالب وفد مجلس الدولة في المغرب بعدم التنازل عن مكاسب أنقرة في ليبيا
#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: تركيا تطالب وفد مجلس الدولة في المغرب بعدم التنازل عن مكاسب أنقرة في ليبيا
معروفه تركيا تتفاوض مع الرجال الشرفاء في آقليم برقه في أبوزنيقه المغربيه أما عملاء تركيا في وفد المجلس الأعمي للدولمه فاتحين الخط الساخن مع سيدهم اردوغان في انقره ومنتظرين الآوامر الصادره من السلطان العثماني الي حريمه في وفد الاعمي للدولمه آمر عجيب في مفهوم الرجوله والوطنيه لدي سكان الغرب الليبي فالاجداد منهم كانوا عملاء للمستعمر الايطالي والاحفاد منهم هاهم عملاء للمستعمر التركي
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