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#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: تركيا تطالب وفد مجلس الدولة في المغرب بعدم ال

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: تركيا تطالب وفد مجلس الدولة في المغرب بعدم التنازل عن مكاسب أنقرة في ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • معروفه تركيا تتفاوض مع الرجال الشرفاء في آقليم برقه في أبوزنيقه المغربيه أما عملاء تركيا في وفد المجلس الأعمي للدولمه فاتحين الخط الساخن مع سيدهم اردوغان في انقره ومنتظرين الآوامر الصادره من السلطان العثماني الي حريمه في وفد الاعمي للدولمه آمر عجيب في مفهوم الرجوله والوطنيه لدي سكان الغرب الليبي فالاجداد منهم كانوا عملاء للمستعمر الايطالي والاحفاد منهم هاهم عملاء للمستعمر التركي

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