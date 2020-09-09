قائد القوات الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند نا

قائد القوات الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند ناقش خلال زيارته إلى تونس رفقة سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند مع وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وقالت السفارة الامريكية في ليبيا إن المسؤولين الأمريكين أكدا على "دعم الولايات المتحدة لاستمرار الحوار الليبي – الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة" وللجهود الليبية في مكافحة الإرهاب، "وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحدّ من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا.