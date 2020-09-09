قائد القوات الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند نا

قائد القوات الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند ناقش خلال زيارته إلى تونس رفقة سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند مع وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.
وقالت السفارة الامريكية في ليبيا إن المسؤولين الأمريكين أكدا على "دعم الولايات المتحدة لاستمرار الحوار الليبي – الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة" وللجهود الليبية في مكافحة الإرهاب، "وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحدّ من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا.
قائد القوات الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند نا
قائد القوات الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند ناقش خلال زيارته إلى تونس رفقة سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند مع وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.
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