لجنة تحقيق تابعة لديوان المحاسبة الليبي، تأمر بإحالة محافظ مصرف ليبيا المركزي في العاصمة الليبية طرابلس، الصديق الكبير إلى النائب العام بسبب مخالفات مالية تقدر بمليار ونصف المليار دولار.

لجنة التحقيق، أصدرت تقرير يكشف قيام محافظ المصرف بتصرفات أضرت باقتصاد الدولة وأموالها، وتسببت في انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار السلع، والامتناع عن تنفيذ المعاملات الخاصة بتوريد السلع للدولة، ما تسبب في ارتفاعها، والمحاباة لبعض التجار وتشجيع الاحتكار، ومنع توريد العملة الأجنبية والتسبب في سيطرة السوق السوداء، والتسبب في انهيار العملة الوطنية، إضافة إلى العرقلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.