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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -احتمالية سقوط أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أغل

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-احتمالية سقوط أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أغلب مناطق الجبل الغربي وتشمل يوم الغد مناطق الساحل العربي والدواخل مع طقس معتدل ورطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية تتراوح ما بين (30-33) م، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب وتتراوح ما بين (36-42) م والدواخل.
-البحر غير ملائم للسباحة نسبيا على أغلب المناطق الساحلية بعد الظهر خاصة الساحل الشرقي وذلك لاضطراب البحر وارتفاع الموج عليه ننبه المصطافين لضرورة أخذ الحيطة والحذر.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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