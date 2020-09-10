خلال اجتماع الجامعة العربية… مندوب ليبيا لدى الجامعة صالح الشماخي:

– المجلس الرئاسي كان سباقا لكل الدعوات المحلية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإطلاق النار والعمل على حل الأزمة الليبية سياسيا وتجنيب البلاد ويلات الحرب والدمار.

– مقدرات الشعب الليبي هي ملك لكل الليبيين ولا يمكن التفريط فيها.

– نطالب بالاستئناف الفوري لعملية تصدير النفط الليبي عبر كافة الحقول تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس، وإيداع عوائد التصدير في حساب خاص بالمؤسسة، والعمل على وضع ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات برلين بما يضمن الحوكمة الرشيدة والشفافية.

– المجلس الرئاسي يسعى جاهدا لمدنية الدولة والتقريب بين الفرقاء الليبيين ورئيسه يجدد دعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم وفق قاعدة دستورية يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.