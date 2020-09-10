خاص للحدث محصلة اجتماعات المغرب : حدوث تفاهمات بين وفدي الاطراف الليبية في المس

خاص للحدث محصلة اجتماعات المغرب :

حدوث تفاهمات بين وفدي الاطراف الليبية في المسائل العالقة

انهاء الخلاف على منصب محافظ المركزي بين الوفدين بالتوافق

تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي بين الاقاليم التاريخية الليبية

الاتفاف على المناصب السيادية السبع يفتح المجال لاعادة هيكلة الرئاسي من جديد

تقارب في وجهات النظر بين الوفدين على الاسراع في تطبيق مخرجات الجلسات

البيان الختامي للجلسات سيصدر مساء اليوم يمثل التوافق بين الوفدين

اتصالات دولية مرحبة بما تم تحقيقه بين الوفدين المتفاوضين

ضمانات دولية بتطبيق مخرجات الجلسات ومعاقبة المعرقلين

زيارة شخصيات من مجلس الدولة الى مصر هدفها افشال توافق المغرب