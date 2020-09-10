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انتهاء اجتماعات اليوم الخميس بين وفد أعضاء مجلس الدولة، ومجلس النواب "بطرا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

انتهاء اجتماعات اليوم الخميس بين وفد أعضاء مجلس الدولة، ومجلس النواب "بطرابلس" وقادة كتائب بعملية بركان الغضب مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي.
وأكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط الذي يشارك في الاجتماعات المنعقدة بالقاهرة في تصريحات إعلامية أن اجتماعات اليوم انتهت، وسيستأنف الحوار يوم الأحد القادم، مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا لإطلاق رؤية لتثبيت وقف إطلاق النار وترسيخ السلام ودعم مسار سياسي ينتهي بتوحيد المؤسسات السيادية والسلطات التنفيذية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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