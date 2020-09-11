المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مازالت نسبة الرطوبة مرتفعة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة على هذه المناطق تتراوح ما بين (29 – 32) م°، مع نشاط نسبي للرياح فترة المساء، اما على الدواخل تكون الحرارة ما بين (33 – 37) م°، وعلى مناطق الجنوب تكون مرتفعة نسبيا (37 – 40) م°.

-اما عن الأجواء تتكاثر السحب من حين لآخر اليوم الجمعة على بعض مناطق الشمال الغربي خاصة على مناطق الجبل وما حوله والاحتمال لسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وتشمل بنسبة أقل بعض المناطق الساحلية في فترة المساء ويومي الغد السبت والأحد.

-من المتوقع من خلال تتبع خرائط الطقس السطحية والعلوية وكتل الهواء المؤثرة على البلاد أن تكون الأجواء خريفية مبدئيا بداية من يوم الاثنين من حيث تراجع وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها على معظم مناطق ليبيا يتخللها فرصة أفضل لسقوط أمطار على أغلب مناطق شمال ليبيا بصفة عامة.

-حالة البحر خلال هذه الأيام على طول الساحل ملائم نسبيا للاصطياف بداية النهار، اما من بعد فترة الظهيرة غير ملائم للسباحة نتيجة اضطراب البحر وارتفاع الموج بفعل حركة الرياح عليه اخذ الحيطة والحذر.

#الحدث_الليبي