#تركيا تعلن إجراء تدريبات عسكرية داخل المياه الإقليمية الليبية. #ليبيا #المرصد
#تركيا تعلن إجراء تدريبات عسكرية داخل المياه الإقليمية الليبية. #ليبيا #المرصد
نوع من الافلاس التركى وستكون اضحوكة بما فيها من نقاط ضعف يمكن ان يستفيد منها الجيش الوطنى والمصرى بعد ذلك ويمكن للطيران المجهول الطيران فوق منطقة المناورة والقاء مشاعل مضيئة لاثبات قدرته على تدمير اى هدف فى المناورة التى لا تعمل تحت غطاء جوى يستطيع التعامل مع طائرات الجيل الرابع !!
لعب عيال فالخط الاحمر مرسوم من زمان والشاطر يتخطاه وهذا دليل على هزيان اردوغان وضعفه فاى مناورة بعيدة عن منابع النفط التى عرف انها بعيدة عن شنبه بعد ان ظهر وهو يلهث امام خريطة ليبيا
وهذا نوع من الافلاس التركى وستكون اضحوكة بما فيها من نقاط ضعف يمكن ان يستفيد منها الجيش الوطنى والمصرى بعد ذلك ويمكن للطيران المجهول الطيران فوق منطقة المناورة والقاء مشاعل مضيئة لاثبات قدرته على تدمير اى هدف فى المناورة التى لا تعمل تحت غطاء جوى يستطيع التعامل مع طائرات الجيل الرابع !!
أضف تعليقـك