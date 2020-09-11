وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، يتلقى مكالمة هاتف

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، يتلقى مكالمة هاتفية من نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان، تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية ومنها الوضع في ليبيا، حيث أكد الجرندي موقف تونس الثابت تجاه الملف الليبي والذي يبني على حل سلمي ليبي-ليبي للأزمة، مشيرا إلى جهود تونس في مساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت بما يساعد على التحكم في التوترات والحد من انتشارها بالنظر إلى تأثيراتها السلبية المحتملة على دول الجوار خصوصا وعلى الفضاء المتوسطي بشكل عام. كما مثّلت المكالمة مناسبة لتأكيد أهمية التعاون بين البلدين في رحاب المنتظم الأممي خاصة على مستوى مجلس الأمن، لا سيما في القضايا والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم في هذا الإطار التطرق إلى مشروع القرار الذي يُنتظر أن يعتمده مجلس الأمن يوم 15 سبتمبر 2020 حول تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "UNSMIL".
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