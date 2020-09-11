المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية ربيع خليفة: -بعد وص

المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية ربيع خليفة:

-بعد وصول ناقلة النفط والتي تحمل على متنها كمية من الوقود الخفيف والتي تقدر (36 مليون لتر ) إلى ميناء مدينة بنغازي مساء هذا اليوم والتابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بدأت فعلياً في تفريغ حمولتها على تمام الساعة الخامسة مساء وتحتاج لوقت طويل لتفريغ حمولتها بالكامل.

-بحسب إفادة شركة البريقة سيتم رسمياً ضخ كمية من الوقود لمحطة كهرباء شمال بنغازي علي تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

-بعد وصول هذه الكمية لخزانات محطة كهرباء شمال بنغازي، سيقوم مهندسين وفنيين المحطة بإعادة تشغيل الوحدات التي خرجت عن العمل نتيجة نفاذ الوقود الخفيف من خزانات المحطة، وسيتم بعدها الدخول بالوحدات وهي الوحدة الأولي والثانية والسادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي على الشبكة من جديد ومنها سيتقلص العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية وبعدها سيتم الرجوع بالأحمال المفصولة جزئيا على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء.