وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتنسيق مع ال

وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتنسيق مع اللجان الفرعية التابعة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، تواصل نشاطها التعاوني لتبادل الخبرات في مجال الوصول الميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن النشاط الذي التئم بمشاركة ممثلين عن اللجان الفرعية ببلديات (جادو- كاباو-الحرابة-الزاوية الجنوب)، محاور ومواد تعريفية عن آلية جمع بيانات التدقيق عن مراكز الاقتراع المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير المحلية والعالمية، وتبادل الخبرات حول مفردات الوصول الميسر ومستوى تنفيذها أثناء عملية الاقتراع.
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ليبيا مباشر
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