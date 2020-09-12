عاجل

مركز مكافحة الأمراض يعتمد خمسة شروط لتأكيد تماثل مرضى “كورونا” للشفاء. #ليبيا #ا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مركز مكافحة الأمراض يعتمد خمسة شروط لتأكيد تماثل مرضى “كورونا” للشفاء. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مرض الكرهونا ـ ☀🌟:

    الكورونا ….يقولوا الكرونا …شحم ابيض مكتل بشكارة سكر داهنة ومرعونة …⚡
    ـ تغلق انفاس مجدرة غايبة مركونة … ⚡
    ـ مرض الرباوي وماكلة الخطايا مهرسة و مسحونة … ⚡
    يصيب البغايا والنافخات يعيطوا ..نبوا ديما عطونا …عطونا ….!!!
    رباية انجاس أنسال سايبة خايبة وملعونة …⚡
    تقول جيفة أنذال ماسخة ملوثة ومطعونة ….⚡
    ما يعبي عيون الأنذال غير كمشة تراب… وإلا قطرة نار سايلة وسخونة .

    رد