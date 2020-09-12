مركز مكافحة الأمراض يعتمد خمسة شروط لتأكيد تماثل مرضى “كورونا” للشفاء. #ليبيا #ا

مركز مكافحة الأمراض يعتمد خمسة شروط لتأكيد تماثل مرضى “كورونا” للشفاء. #ليبيا #المرصد
مركز مكافحة الأمراض يعتمد خمسة شروط لتأكيد تماثل مرضى “كورونا” للشفاء. #ليبيا #المرصد
مرض الكرهونا ـ ☀🌟:
الكورونا ….يقولوا الكرونا …شحم ابيض مكتل بشكارة سكر داهنة ومرعونة …⚡
ـ تغلق انفاس مجدرة غايبة مركونة … ⚡
ـ مرض الرباوي وماكلة الخطايا مهرسة و مسحونة … ⚡
يصيب البغايا والنافخات يعيطوا ..نبوا ديما عطونا …عطونا ….!!!
رباية انجاس أنسال سايبة خايبة وملعونة …⚡
تقول جيفة أنذال ماسخة ملوثة ومطعونة ….⚡
ما يعبي عيون الأنذال غير كمشة تراب… وإلا قطرة نار سايلة وسخونة .
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