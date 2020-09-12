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مصادرنا : مفاوضات القيادة العامة بشأن إعادة فتح النفط بما يضمن عدم ذهاب العائد

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادرنا : مفاوضات القيادة العامة بشأن إعادة فتح النفط بما يضمن عدم ذهاب العائدات للكبير وتعرضها للنهب لم تنتهي بعد وتوقعات بالتوصل لإتفاق بضمانات دولية بحلول نهاية الأسبوع ولا صحة للأنباء المتداولة عن كلمة للمشير حفتر الليلة . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • يجب وضع العائد فى صندوق خاص تحت اشراف اممى وبرئاسة شخصية وطنية يتوافق عليها الجميع على ان يخصص العائد لاعادة اعمار المدن المدمرة وحل المشاكل العاجلة للكهرباء والمياه وتوفير مساكن جاهزة للمشردين فى الخيام فى بلادهم الاصلية التى هاجروا منها

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