مصادرنا : مفاوضات القيادة العامة بشأن إعادة فتح النفط بما يضمن عدم ذهاب العائد

مصادرنا : مفاوضات القيادة العامة بشأن إعادة فتح النفط بما يضمن عدم ذهاب العائدات للكبير وتعرضها للنهب لم تنتهي بعد وتوقعات بالتوصل لإتفاق بضمانات دولية بحلول نهاية الأسبوع ولا صحة للأنباء المتداولة عن كلمة للمشير حفتر الليلة . #ليبيا #المرصد