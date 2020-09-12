مصادرنا : مفاوضات القيادة العامة بشأن إعادة فتح النفط بما يضمن عدم ذهاب العائد

مصادرنا : مفاوضات القيادة العامة بشأن إعادة فتح النفط بما يضمن عدم ذهاب العائدات للكبير وتعرضها للنهب لم تنتهي بعد وتوقعات بالتوصل لإتفاق بضمانات دولية بحلول نهاية الأسبوع ولا صحة للأنباء المتداولة عن كلمة للمشير حفتر الليلة . #ليبيا #المرصد
مصادرنا : مفاوضات القيادة العامة بشأن إعادة فتح النفط بما يضمن عدم ذهاب العائدات للكبير وتعرضها للنهب لم تنتهي بعد وتوقعات بالتوصل لإتفاق بضمانات دولية بحلول نهاية الأسبوع ولا صحة للأنباء المتداولة عن كلمة للمشير حفتر الليلة . #ليبيا #المرصد
يجب وضع العائد فى صندوق خاص تحت اشراف اممى وبرئاسة شخصية وطنية يتوافق عليها الجميع على ان يخصص العائد لاعادة اعمار المدن المدمرة وحل المشاكل العاجلة للكهرباء والمياه وتوفير مساكن جاهزة للمشردين فى الخيام فى بلادهم الاصلية التى هاجروا منها
أضف تعليقـك