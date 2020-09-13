البرلمان العربي يؤكد دعمه للحوارات الليبية في المغرب وسويسرا

رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بنتائج الحوار بين وفدي مجلسي النواب والدولة، والذي اختتم أعماله في المملكة المغربية، وذلك لدفع مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا.

كما رحب رئيس البرلمان العربي في بيان له بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد في سويسرا بين الأطراف الليبية، وتوافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه، مجددا دعم البرلمان العربي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة.