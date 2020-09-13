#ليبيا .. صراع بين #الإخوان و #السراج حول التعيينات الأخيرة ونجل المفتي المعزول المقيم في #تركيا يحشد ويحرض
التفاصيل..https://
#ليبيا .. صراع بين #الإخوان و #السراج حول التعيينات الأخيرة ونجل المفتي المعزول المقيم في #تركيا يحشد ويحرض
التفاصيل..https://
الشمس تغرب عن الاخوان فى كل مكان حتى فى تركيا حيث سقط حزبهم امام المعارضة فى انقرة واسطنبول رغم انف المهبول فالاخوان قلة ضئيلة من حثالة المجتمع يتجمعوا فى مكان واحد من كل مكان حتى يخدعوا الناس مع ان الرافضين للخوان فى حى واحد بطرابلس اكبر من قطيعهم فى ليبيا كلها
الاخوان الكلاب اللذين شرعنوا عمليات الانقلاب والقتال بدعوى نصرة المظلوم وتحسين معيشة المواطن الليبي يتقاتلون على تولي السلطة في كل مكان ليس لمصالح الوطن والمواطن بل لنيل مكاسبهم الخاصة بعد التهييج وزراعة الفوضى لأن تنظيمهم تنظيم مؤسس على قواعد باطلة فلا يجدون لهم مكانا ف دولة منتظمة بل لابد من زراعة الفتن وتأجيج نار الفرقة والانقسام وضياع الدولة
وانظر بعينك والمس ذلك بأناملك في صراعهم وعدائهم للسراج جهارا نهارا على المناصب ولم يتحرك أي كلب منهم ليتكلم عن المواطن الذي أرغم على حياة الذل والمهانة في الظلام والجفاف والفقر والحاجة ،
لعنة الله على الإخوان المسلمين والمليشيات الإجرامية في كل مكان
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