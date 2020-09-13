وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي ضد القرارات الأخيرة التي اتخذها السراج #ا

وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي ضد القرارات الأخيرة التي اتخذها السراج
#الحدث_الليبي
وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي ضد القرارات الأخيرة التي اتخذها السراج
#الحدث_الليبي
والله ما بيصير يا سراج! بركان الغضب ما بيسكت بنوب !ولك هيك احنا جينا لعندك ما بدنا تدخل خارجي بهالوطن ، ولك ليش ما بتنطينا حقنا! ولك يا زلمة بدنا حقاياتنا ، الله وكيلك يا ظالم
ههههههههههههههه
ما تزعل يا أبوغضب تقبرني عيوني
أويييييها صالحة يا صالحة
أوييييييها من جاك البارحة
أويييييييها وجاكم البركان
أويييييييها سوريين وأردوغان
أولولولولولولولولولولولولولولولولولولوي
أضف تعليقـك