عاجل

وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي ضد القرارات الأخيرة التي اتخذها السراج #ا

تم النشر منذُ يومين
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي ضد القرارات الأخيرة التي اتخذها السراج
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • والله ما بيصير يا سراج! بركان الغضب ما بيسكت بنوب !ولك هيك احنا جينا لعندك ما بدنا تدخل خارجي بهالوطن ، ولك ليش ما بتنطينا حقنا! ولك يا زلمة بدنا حقاياتنا ، الله وكيلك يا ظالم

    رد

    • ههههههههههههههه
      ما تزعل يا أبوغضب تقبرني عيوني
      أويييييها صالحة يا صالحة
      أوييييييها من جاك البارحة
      أويييييييها وجاكم البركان
      أويييييييها سوريين وأردوغان
      أولولولولولولولولولولولولولولولولولولوي

      رد