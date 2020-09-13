وزارة الداخلية بالحكومة الليبية "المؤقتة": -قمنا بواجبنا في حماية الم

وزارة الداخلية بالحكومة الليبية "المؤقتة":

-قمنا بواجبنا في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

-لاحظنا جنوح بعض المتظاهرين إلى الاعتداء على المقرات الحكومية، ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح.

-الجميع يعلم أن استقرار الأوضاع الأمنية الذي جاء تاليًا لقيام القوات المسلحة بتحرير الوطن من الإرهاب كان ثمنه دماء غالية بذلت في سبيله، ليس من المصلحة الوطنية إهدارها.

-إعادة بناء الأجهزة الأمنية جاء نتيجة جهود مضنية بذلها ضباط وضباط صف وأفراد هيئة الشرطة وقياداتهم.

-الجميع يعلم ما قامت به الأجهزة الأمنية والشرطة من مجهودات في كل ما يهدد الوطن، وآخرها جائحة كورونا حتى سقط منهم شهداء نال منهم الوباء أثناء تأدية أعمالهم في المرافق الصحية.

-مهمة الوزارة بكافة الأجهزة التابعة لها، في حماية الأرواح والممتلكات، لا تكتمل إلا بوعي المواطن وإدراكه أن صون وحماية مقراتها وأرواح منتسبيها التزام عليها يقع ضمن مهامها.

-ندعو إلى عدم المساس بمقرات الدولة أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي.