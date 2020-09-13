أقطاي: هناك تفاهم مع مصر في الملف الليبي.. وتركيا صاحبة الحقّ الأكبر للتحدّث باس

أقطاي: هناك تفاهم مع مصر في الملف الليبي.. وتركيا صاحبة الحقّ الأكبر للتحدّث باسم العرب. #ليبيا #المرصد
أقطاي: هناك تفاهم مع مصر في الملف الليبي.. وتركيا صاحبة الحقّ الأكبر للتحدّث باسم العرب. #ليبيا #المرصد
متخلف عقليا ياقطة فمن يتحدث باسم العرب قلب العروبة مصر فالارض ببتكلم عربى وعندنا تقرأ القرآن تجد اسم مصر التى جمعت شمل بنى اسرائيل وحكما نبى الله سيدنا يوسف وجلس ابوه يعقوب على عرش مصر ومصر هى الملجأ الوحيد من يأجوج ومأجوج فى جبل الطور حيث تجلى الله عز وجل على الجبل فخر موسى صعقا فلا يوجد مكان فى العالم تجلى الله عليه واقسم به مثل هذا المكان اما تركيا فارض كفر وضلال سيفتحها المسلمون بلا قتال ويقتسموا غنائمها والدليل على انك غبى فالنشيد الوطنى المصرى والليبى ملحنهم واحد وهو اللواء محمد عبدالوهاب وملحن اغانى عظيمة يستمتع بها الشعوب العربية لام كلثوم انت عمرى ولوردة انده عليك .اللعنة عليك ياغبى فالتقارب الان مؤقت لحين انهاء الانتخابات الامريكية وبعدها السح الدح اتفووووه عليكم
اى تفاهم ياحمار فانتم فى مأزق بعد ان نهبتم اموال مصرف ليبيا المركزى لدعم الليرة واصبحت ليبيا فقيرة وراينا ثورة جياع لدولة غنية وبعد ان رسم السيسى خط احمر عرف اردوغان ان الوصول للنفط مستحيل لانه فى عرين الاسد المصرى الجاهز ومعه تفويض شعبى لابادة كلاب اردوغان كما حدث زمان فى معركة نصبين التى اباد فيها الجيش المصرى الجيش العثمانى وقتل منهم عشرات الالاف غرق منهم 12000 فى نهر الفرات وانضم الاسطول العثمانى للجيش المصرى بقيادة ابراهيم باشا الذى يسمي تمثاله اسماعيل يس فى فيلم العتبة الخضراء ابواصبع !!
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