الصفراني: مشاروات المغرب وسويسرا تسيران في خطّ واحد بشأن مجلس رئاسي وحكومة منفصل

الصفراني: مشاروات المغرب وسويسرا تسيران في خطّ واحد بشأن مجلس رئاسي وحكومة منفصلة عنه. #ليبيا #المرصد
الصفراني: مشاروات المغرب وسويسرا تسيران في خطّ واحد بشأن مجلس رئاسي وحكومة منفصلة عنه. #ليبيا #المرصد
البدء في التحقيق في موضوع النوادي الرياضية ـ المنطقة الغربية .
الشرطة العسكرية الليبية الأسلامية ـ نظام أمني لا يتبع الداخلية اليهودية:
pbs.twimg.com/media/EX-dT6kWsAA0FNt.jpg
اليهودي فتحي باش أغا
/aawsat.com/sites/default/files/styles/article_img_top/public/2015/10/27/1445958907881620000.jpg?itok=3AtAnPnS
اصفر ياصفرانى .المهم تنفيذ كل هذه المخرجات التى ستكون مثل مخرجات مهرجان برلين الدولى زياط فى زياط !!
الزحف بالآليات الثقيلة والقواذف على مزارع وسيارات واستراحات مجلس الحطب والرماد الليبي – في العد التنازلي – بعون الله في اي وقت –
انظروا الى شعار الاخوان خلف الاصفرانى تجدوه يخدم اعداء الاسلام حيث يضعوا القرآن الكريم بين سيفين ليدعموا اكذوبة اعداء الاسلام بان الاسلام انتشر بالسيف وان القرآن يدعوا الى العنف وهذا عكس الحقيقة بادلة من ايات القرآن الكريم التى لو قرأها غير المسلمين لدخلوا فى دين الله افواجا فرسالة الاسلام رحمة للعالمين قال تعالى :-
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)
اما ما يزعم الدواعش انها اية السيف وانها نسخت ماقبلها من ايات فهم جهلاء لانهم لو فهموها لعرفوا انها اية رحمة وتؤكد حرية العقيدة ولنفهم هذه الاية :-
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)
فالقتال يكون دفاعا عن النفس وليس اعتداء على الاخرين لفرض الاسلام عليهم بل لحماية من يريد ان يدخل الاسلام طواعية اما من يريد ان يبقى على دينه فليدفع جزية بينما يدفع المسلم زكاة توظف لخدمة الجميع ويدفعا صاغرا لانه اختار قتال المسلمين وبعد الهزيمة سيدفعها رغم انفه بينما من يعيش فى سلام مع المسلمين من غير المسلمين فله مالنا وعليه ماعلينا وامرنا الله ان نبره ونقسط اليه قال تعالى :-
لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)
أضف تعليقـك