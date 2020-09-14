المركز الوطني للأرصاد الجوية: – سقوط أمطار رعدية متفرقة من حين لآخر على مناطق ا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

– سقوط أمطار رعدية متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي قد يصحبها سقوط حبات البرد (التبروري) ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة هذه الليلة ويوم الغد الثلاثاء خاصة على المناطق الساحلية بالأخص المنطقة الممتدة من (طرابلس إلى مصراتة) وبعض الدواخل مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.

– بينما مازالت مناطق الخليج والشمال الشرقي معرضة لرياح جنوبية شرقية نشطة تسبب في إثارة الأتربة وارتفاع نسبي في الحرارة على معظم المناطق.

– اما على مناطق الجنوب فيبقى الطقس دون تغيير يذكر مع انخفاض بسيط وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

– من المتوقع أن تتحرك التقلبات المؤثرة على الشمال الغربي من يوم الأربعاء وتضعف عن تحركها ناحية الشرق.

– البحر مضطرب وغير ملائم للسباحة والاصطياف على طول الساحل وذلك لارتفاع الموج، والاحتمال لظهور سحب قمعية ما يعرف (بالشاهقة المائية) في عمق البحر على مناطق من الساحل الغربي هذا اليوم ويوم الغد الثلاثاء.