تحسن تدريجي في وضع الشبكة الكهربائية بشرق البلاد ووسطها

صرح المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء ربيع خليفة لقناة العربية الحدث ان شرق البلاد يشهد استقرار نسبي في وضع الشبكة الكهربائية بعد وصول إمدادات الوقود الخفيف الديزل لمحطة كهرباء شمال بنغازي وقد تم الدخول بالوحدة السادسة والوحدة الثالثة بالمحطة على الشبكة الشرقية من جديد ووصول

-إمدادات الوقود لمحطة السرير الغربي أمس الأحد وجاري العمل على تجهيز الوحدات والدخول بها على الشبكة من جديد.

-حيث اصبح العجز في الشبكة 450 ميجا وات مما قلص ساعات طرح للأحمال من (4 إلى 5 ساعات) على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطي ومناطق الصحراء.