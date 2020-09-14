المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، يعلن رفضه لـ "نتائج الحوارات التي تتم خارج الوطن ما لم يشارك فيها الجميع وأن يتم اختيارهم بأنفسهم لممثليهم للحوار وباشراك كل القوى الفاعلة في ليبيا".

وقال المجلس في بيان أصدره، "نرفض أية نتائج تؤسس على ادعاء المحاصصة من شأنها تعرض وحدة البلاد للخطر، ونؤكد على قرارات المجلس السابقة بشأن تفكيك المليشيات وتسليم سلاحها وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما نؤيد ونبارك حراك الشعب الليبي ضد ضنك العيش وتردى الخدمات وانتشار الفساد".

وحذر المجلس مما وصفه تدوير كل من هم في المشهد السياسي الحالي في المجلس الرئاسي والحكومة المزمع تشكيلها وإعادة تكليفهم لكونهم هم السبب الحقيقي في معاناة الشعب ولتفريطهم في السيادة الوطنية ومصالح الوطن والمواطن".