وزير الخارجية محمد سيالة، يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، في إطار التنسيق بين البلدين حول عدة ملفات إقليمية ودولية، حيث أحاط سيالة، الوزير التونسي بتطورات الملف الليبي بعد اجتماعات المغرب ومونترو والقاهرة، فيما أكد الوزير التونسي دعم تونس للحل السياسي الليبي الليبي وأنه لا مجال للحل العسكري وأنه قد آن الآوان لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية في ليبيا وانطلاق أعمال إعادة الإعمار.
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ليبيا مباشر
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