عاجل

موقع إنتلجنس أونلاين الفرنسي : فريق السراج وبدفع من حلفائه الأتراك أبلغ الدبلوما

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

موقع إنتلجنس أونلاين الفرنسي : فريق السراج وبدفع من حلفائه الأتراك أبلغ الدبلوماسيين الفرنسيين بتأجيل زيارته لباريس وبأن عليه أولًا إلقاء خطاب للشعب الليبي يقدم فيه إطارًا للمفاوضات وباشاآغا سيأتي إلى #فرنسا يوم 21 سبتمبر الجاري . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك