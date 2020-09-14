موقع إنتلجنس أونلاين الفرنسي : فريق السراج وبدفع من حلفائه الأتراك أبلغ الدبلوما

موقع إنتلجنس أونلاين الفرنسي : فريق السراج وبدفع من حلفائه الأتراك أبلغ الدبلوماسيين الفرنسيين بتأجيل زيارته لباريس وبأن عليه أولًا إلقاء خطاب للشعب الليبي يقدم فيه إطارًا للمفاوضات وباشاآغا سيأتي إلى #فرنسا يوم 21 سبتمبر الجاري . #ليبيا #المرصد