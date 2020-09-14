امر ادارة التوجيه بالجيش الليبي خالد المحجوب، يؤكد أن القوات المسلحة نفذت عملي

امر ادارة التوجيه بالجيش الليبي خالد المحجوب، يؤكد أن القوات المسلحة نفذت عملية، بمنطقة سبها العسكرية وبالغرفة الامنية المشتركة استهدفت مجموعة إرهابية تتخذ من موقع سكني بحي عبد الكافي بوسط مدينة سبها موقعا لهم، يرتاده بعض الافراد الذين يدّعون انهم عائلة قادمة من خارج المدينة، فتم تحديد وقت تنفيذ العملية التي كانت مفاجئة واربكت هؤلاء "الدواعش " الذبن استخدموا مختلف انواع الاسلحة، إلا أن الوحدة العسكرية 116 مدعومة بأهالي الحي، معهم بكفأة، حيث أكد آمر المنطقة العسكرية سبها ان العملية تمت بنجاح.