امر ادارة التوجيه بالجيش الليبي خالد المحجوب، يؤكد أن القوات المسلحة نفذت عملي

امر ادارة التوجيه بالجيش الليبي خالد المحجوب، يؤكد أن القوات المسلحة نفذت عملية، بمنطقة سبها العسكرية وبالغرفة الامنية المشتركة استهدفت مجموعة إرهابية تتخذ من موقع سكني بحي عبد الكافي بوسط مدينة سبها موقعا لهم، يرتاده بعض الافراد الذين يدّعون انهم عائلة قادمة من خارج المدينة، فتم تحديد وقت تنفيذ العملية التي كانت مفاجئة واربكت هؤلاء "الدواعش " الذبن استخدموا مختلف انواع الاسلحة، إلا أن الوحدة العسكرية 116 مدعومة بأهالي الحي، معهم بكفأة، حيث أكد آمر المنطقة العسكرية سبها ان العملية تمت بنجاح.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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