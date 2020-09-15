شعبة الإعلام الحربي : بعد ورود معلومات عن تحركاتٍ لمجموعة إرهابية داخل حي سكني ف

شعبة الإعلام الحربي : بعد ورود معلومات عن تحركاتٍ لمجموعة إرهابية داخل حي سكني في مدينة سبها " حي عبد الكافي "

تحركت وحدات من الكتيبة 116 مُشاة ووحدات من الكتيبة 160 مُشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية ونجحت في إقتحام أوكار الجماعات الإرهابية والقضاء على عددٍ منهم ، كما تقوم بمطاردة فلول هذه الجماعات التي فرّت بإتجاه مكب حي عبدالكافي، ولا زالت الإشتباكات قوية حتى الأن