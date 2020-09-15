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شعبة الإعلام الحربي : بعد ورود معلومات عن تحركاتٍ لمجموعة إرهابية داخل حي سكني ف

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شعبة الإعلام الحربي : بعد ورود معلومات عن تحركاتٍ لمجموعة إرهابية داخل حي سكني في مدينة سبها " حي عبد الكافي "
تحركت وحدات من الكتيبة 116 مُشاة ووحدات من الكتيبة 160 مُشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية ونجحت في إقتحام أوكار الجماعات الإرهابية والقضاء على عددٍ منهم ، كما تقوم بمطاردة فلول هذه الجماعات التي فرّت بإتجاه مكب حي عبدالكافي، ولا زالت الإشتباكات قوية حتى الأن

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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