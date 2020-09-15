رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري: -نعرب عن تفهمنا لمطالب الشباب الم

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري:

-نعرب عن تفهمنا لمطالب الشباب المحتجين في عدد من مدن المنطقة الشرقية.

-نؤكد على أن التظاهر السلمي حق أساسي يكفله القانون والإعلان الدستوري.

-نشدد على أن استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض.

-نؤكد أن تناول مشاكل الشباب يجب أن يكون أولوية في هذه المرحلة.

-الحاجة الملحة للعمل على ملف الإصلاح الاقتصادي الذي سيسمح بتحسين ظروف الحياة والخدمات، ومحاربة الفساد والنهوض بأداء الحكومة، وذلك يرتبط بعودة الاستقرار وهو ما يعمل عليه مجلس النواب من خلال العودة للحوار السياسي، بالإضافة إلى استئناف تصدير النفط باعتباره مصدر دخل البلاد الوحيد.

#الحدث_الليبي