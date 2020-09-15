رئيسة جمهورية اليونان "كاترينا ساكيللاروبولو"، تستقبل وزير الخارجية ال

رئيسة جمهورية اليونان "كاترينا ساكيللاروبولو"، تستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، حيث استعرض شكري الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزاً الجهود المبذولة في هذا الصدد بغية حلحلة تلك الأزمات من أجل استعادة الاستقرار والسلام وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
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ليبيا مباشر
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