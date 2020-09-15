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رئيس اللجنة الاستشارية لجائحة كورونا يخاطب الوحدات الطبية بالمستشفيات بعدم تحويل

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس اللجنة الاستشارية لجائحة كورونا يخاطب الوحدات الطبية بالمستشفيات بعدم تحويل حالات كورونا لاقسام العزل المخصصة الا الحالات التي تحتاج للتنفس (الاكسجين) واستقبال الباقي بالمستشفيات العامة مع اخذ الاجراءات الإحترازية لمكافحة العدوى داخل الاقسام

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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