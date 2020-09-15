رئيس اللجنة الاستشارية لجائحة كورونا يخاطب الوحدات الطبية بالمستشفيات بعدم تحويل حالات كورونا لاقسام العزل المخصصة الا الحالات التي تحتاج للتنفس (الاكسجين) واستقبال الباقي بالمستشفيات العامة مع اخذ الاجراءات الإحترازية لمكافحة العدوى داخل الاقسام