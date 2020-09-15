عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، يلتقي سفير جمهورية ايطاليا لدى ليبيا جوزيني بوتشينو، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات السياسة، والعسكرية، ولقاءات المغرب وجنيف، كما تطرق اللقاء، إلى التعاون بين البلدين في عدة مجالات متمثلة في المشاريع الاقتصادية، والتعليم، والمواصلات خاصة محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي والمشاريع المكملة له.
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ليبيا مباشر
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