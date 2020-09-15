عبدالعزيز: هناك مؤامرات تحاك ضدّ الحليف التركي من داخل حكومة الوفاق وبعض مستشاري السراج. #ليبيا #المرصد
عبدالعزيز: هناك مؤامرات تحاك ضدّ الحليف التركي من داخل حكومة الوفاق وبعض مستشاري السراج. #ليبيا #المرصد
الحلوف التركى فى مأزق ورجب اردوغان فوق خازوق ساخن فهدفه الرئيسى من احتلال ليبيا لم يتحقق وهو الحصول على الغاز والنفط ولكن بعد تحديد خط احمر مصرى فى سرت والجفرة تبدد الامل التركى وبعد تحديد خط احمر فرنسى شرق المتوسط والتلويح بعقوبات اوربية ولم يعد لدى اردوغان الى السعى الى عقد صفقات مع صاحبى الخطين الحمر والا سيشرب من البحر وينهار اقتصاده ويسحله الشعب التركى فى الشارع
أضف تعليقـك