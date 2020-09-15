قزيط: وفد مجلس الدولة اتّجه الى #تركيا لاستكمال المباحثات وليس إلى #طبرق. #ليبيا #المرصد
قزيط: وفد مجلس الدولة اتّجه الى #تركيا لاستكمال المباحثات وليس إلى #طبرق. #ليبيا #المرصد
مجلس الدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسى كلها اجسام سقطت وهى والعدم سواء والشرعية الوحيدة حاليا للجيش الوطنى حيث ان قائده مكلف من مجلس النواب بنصاب قانونى فى فترة صلاحية البرلمان ولا يجوز عزله الا بقرار بنصاب قانونى من مجلس نواب جديد منتخب
يعني الذي آخرك ليس وطنيتك الممانعه للعماله للاتراك انما الذي عن الحج الي انقره هو عدم حصولك علي تآشيره تبا لك
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