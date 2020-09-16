رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي عدد من نشطاء المجتمع المدني بعدد من مدن المنط

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي عدد من نشطاء المجتمع المدني بعدد من مدن المنطقة الشرقية، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، ورؤيته لإنهاء الأزمة الليبية، وخطوات انطلاق الحوار السياسي بما يحقق إرادة الشعب الليبي، كما تناول اللقاء الأوضاع المعيشية للمواطن وتردي الأوضاع الخدمية التي أدت إلى خروج عدد منهم إلى الساحات احتجاجا على تردي الخدمات وضد الفساد، حيث أبدى صالح تفهمه لمطالب المحتجين وحقهم المشروع في ذلك، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي حق للمواطن يكفله الدستور والقانون شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.