رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي عدد من نشطاء المجتمع المدني بعدد من مدن المنط

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يلتقي عدد من نشطاء المجتمع المدني بعدد من مدن المنطقة الشرقية، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، ورؤيته لإنهاء الأزمة الليبية، وخطوات انطلاق الحوار السياسي بما يحقق إرادة الشعب الليبي، كما تناول اللقاء الأوضاع المعيشية للمواطن وتردي الأوضاع الخدمية التي أدت إلى خروج عدد منهم إلى الساحات احتجاجا على تردي الخدمات وضد الفساد، حيث أبدى صالح تفهمه لمطالب المحتجين وحقهم المشروع في ذلك، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي حق للمواطن يكفله الدستور والقانون شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
معيتيق يبحث مع وزير الدفاع التركي سبل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق و #تركيا. #
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
عاجل// المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من أي محاولة لترهيب جيرانها
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
الولايات المتحدة تؤيد تعيين مبعوث أممي خاص لليبيا ومنسق للبعثة الأممية للمساعدة في دفع الأطراف نحو المصالحة الوطنية
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تعلن مواعيد الامتحانات النهائية لسنوات النقل بمرحلت
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك