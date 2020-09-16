راشد: استقالة حكومة الثني مناورة من مجلس النوّاب وعقيلة صالح. #ليبيا #المرصد
راشد: استقالة حكومة الثني مناورة من مجلس النوّاب وعقيلة صالح. #ليبيا #المرصد
لو كان هذا راشد الاخوان وبهذه الغباوة فما بالك فى باقى السفهاء
اليست حكومة الثنى هى اخر حكومة نالت ثقة مجلس النواب بنصاب قانونى ولا يجوز تغييرها الا اذا حصلت حكومة اخرى على نصاب قانونى وهذا لم يحدث وبناء عليه تستمر فى عملها اليست هذه هى مبادئ الديمقراطية التى انقلبتم عليها ياخونة عيب على ذقنك العيرة لن ننخدع فيها فهى لزوم النصب واذا كان ابوجهل وابولهب كانوا ملتحين ولكن ماكان يميز رسول الله حتى قبل ان يبعث رسولا انه الصادق الامين بينما انتم ياخوان من شر ما خلق تتنفسون الكذب ولا عهد لكم ولاامان تزرعون البغضاء والكراهية والحقد قلوبكم سوداء !!
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