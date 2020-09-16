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مادي: الرئاسي هو صاحب النصيب الأكبر في ممارسة تهميش المكونات الأصلية في المجتمع

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مادي: الرئاسي هو صاحب النصيب الأكبر في ممارسة تهميش المكونات الأصلية في المجتمع الليبي. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • انهم نفايات المجلس الرئاسى من الخوان بعد انسحاب اربعة من خيرة الرجال رفضوا سياسة الخيانة والعمالة التى يتبعها السراج وعصابته الاخوانية والغبية التى باعت ليبيا للاتراك نهبوا المصرف المركزى ونقلوا الذهب الليبى وفشلوا فى السيطرة على الموانئ النفطية لانها تقع شرق الخط الاحمر المحصن جيدا ضد اطماعهم

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