مادي: الرئاسي هو صاحب النصيب الأكبر في ممارسة تهميش المكونات الأصلية في المجتمع الليبي. #ليبيا #المرصد
مادي: الرئاسي هو صاحب النصيب الأكبر في ممارسة تهميش المكونات الأصلية في المجتمع الليبي. #ليبيا #المرصد
انهم نفايات المجلس الرئاسى من الخوان بعد انسحاب اربعة من خيرة الرجال رفضوا سياسة الخيانة والعمالة التى يتبعها السراج وعصابته الاخوانية والغبية التى باعت ليبيا للاتراك نهبوا المصرف المركزى ونقلوا الذهب الليبى وفشلوا فى السيطرة على الموانئ النفطية لانها تقع شرق الخط الاحمر المحصن جيدا ضد اطماعهم
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