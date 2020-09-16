مدينة قرزة الأثرية – تبعد 130 كم جنوب شرق مدينة بني وليد. – تعتبر من أهم المعا

مدينة قرزة الأثرية

– تبعد 130 كم جنوب شرق مدينة بني وليد.

– تعتبر من أهم المعالم الأثرية التي تزخر بها ليبيا.

– تحمل بصمة من الطراز المعماري يضم خليط من الفن المعماري الليبي والفرعوني والإغريقي.

-اعتمد سكان قرزة على حرفة الزراعة في توفير احتياجاتهم الغذائية، والرعي، وعثر على منحوتات تتمثل في الماعز والبقر والجمل على جدران مدينة قرزة.

-تضم قرزة 30 مسكنًا ومقبرتين هما المقبرة الشمالية والمقبرة الجنوبية، والأخيرة يوجد بها 7 مقابر تحوي أسماء شخصيات ليبية مثل ناصيف ونميرا نقشت على جدران المقبرة الشمالية وقد نقلت مصلحة الآثار أحد هذه الأضرحة لعرضه في متحف السرايا الحمراء.

-تم نهب عدد كبير من القطع الأثرية والصور والأضرحة التذكارية المنحوتة نحتًا بارزًا ونقلت إلى اسطنبول في أواخر القرن التاسع عشر لتعرض في المتحف الآثار.