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مدينة قرزة الأثرية – تبعد 130 كم جنوب شرق مدينة بني وليد. – تعتبر من أهم المعا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مدينة قرزة الأثرية
– تبعد 130 كم جنوب شرق مدينة بني وليد.
– تعتبر من أهم المعالم الأثرية التي تزخر بها ليبيا.
– تحمل بصمة من الطراز المعماري يضم خليط من الفن المعماري الليبي والفرعوني والإغريقي.
-اعتمد سكان قرزة على حرفة الزراعة في توفير احتياجاتهم الغذائية، والرعي، وعثر على منحوتات تتمثل في الماعز والبقر والجمل على جدران مدينة قرزة.
-تضم قرزة 30 مسكنًا ومقبرتين هما المقبرة الشمالية والمقبرة الجنوبية، والأخيرة يوجد بها 7 مقابر تحوي أسماء شخصيات ليبية مثل ناصيف ونميرا نقشت على جدران المقبرة الشمالية وقد نقلت مصلحة الآثار أحد هذه الأضرحة لعرضه في متحف السرايا الحمراء.
-تم نهب عدد كبير من القطع الأثرية والصور والأضرحة التذكارية المنحوتة نحتًا بارزًا ونقلت إلى اسطنبول في أواخر القرن التاسع عشر لتعرض في المتحف الآثار.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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