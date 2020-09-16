طائرة تابعة لجهاز الطيران الخاص تحط في #طرابلس قادمة من #البحرين وعلى متنها رئيس الرئاسي فائز السراج وسط ” #تقارير_إعلامية ” عن خطاب مرتقب له في الساعات القادمة . #ليبيا #المرصد
طائرة تابعة لجهاز الطيران الخاص تحط في #طرابلس قادمة من #البحرين وعلى متنها رئيس الرئاسي فائز السراج وسط ” #تقارير_إعلامية ” عن خطاب مرتقب له في الساعات القادمة . #ليبيا #المرصد
كان عند بنته
كان يسكرف عند بنته لإيجاد مخرج للهروب من ليبيا والعيش بالخارج مثل زيدان والكيب وجبريل وابوشاقور والترهونى والقناطر وسكان وابوبويصير لانه لا يرضى البقاء بليبيا فالميليشيات يوميا ستخطفه وهات اللى خنبته وأقسم علينا وإلا التبديل ؟
قولونا على الضي ينسرف كل يوم من بلاد إلا بلاد . شن عنه يدير في البحرين هل عجبه التتطبع مع الصهاينة ويريد ان يأخد فكرة عن الأجراءات التي قامت بها البحرين لكي يستفيد منها ؟
أضف تعليقـك