طائرة تابعة لجهاز الطيران الخاص تحط في #طرابلس قادمة من #البحرين وعلى متنها رئيس الرئاسي فائز السراج وسط ” #تقارير_إعلامية ” عن خطاب مرتقب له في الساعات القادمة . #ليبيا #المرصد