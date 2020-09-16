عاجل

طائرة تابعة لجهاز الطيران الخاص تحط في #طرابلس قادمة من #البحرين وعلى متنها رئيس

تم النشر منذُ 16 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

طائرة تابعة لجهاز الطيران الخاص تحط في #طرابلس قادمة من #البحرين وعلى متنها رئيس الرئاسي فائز السراج وسط ” #تقارير_إعلامية ” عن خطاب مرتقب له في الساعات القادمة . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كان يسكرف عند بنته لإيجاد مخرج للهروب من ليبيا والعيش بالخارج مثل زيدان والكيب وجبريل وابوشاقور والترهونى والقناطر وسكان وابوبويصير لانه لا يرضى البقاء بليبيا فالميليشيات يوميا ستخطفه وهات اللى خنبته وأقسم علينا وإلا التبديل ؟

    رد

  • قولونا على الضي ينسرف كل يوم من بلاد إلا بلاد . شن عنه يدير في البحرين هل عجبه التتطبع مع الصهاينة ويريد ان يأخد فكرة عن الأجراءات التي قامت بها البحرين لكي يستفيد منها ؟

    رد