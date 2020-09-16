عدد من العاملين والمؤثرين في القطاع الصحي من كل أنحاء ليبيا في كل من طرابلس وبنغ

عدد من العاملين والمؤثرين في القطاع الصحي من كل أنحاء ليبيا في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، يشاركون في الاجتماع الأول ضمن سلسلة اجتماعات تدعمها الأمم المتحدة للمختصين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة جائحة كورونا، بهدف تعزيز الاستجابة لـجائحة كورونا (كوفيد 19) ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الثغرات في تقديم الخدمات على المستوى الفني، حيث ستسهم هذه النقاشات في زيادة الوعي حول الاحتياجات، وتخطيط الاستجابة للقضايا المتعلقة بالجائحة أملاً في بناء آليات طويلة الأجل للتعاون في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد.

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