الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن الفرق الستة التي ستمثل ليبيا في المنافسات الإفري

الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن الفرق الستة التي ستمثل ليبيا في المنافسات الإفريقية والعربية خلال الموسم الرياضي 2020-2021 .

فعلي صعيد بطولات الاتحاد الأفريقي فسوف تشارك ليبيا بأربعة فرق، ففي دوري أبطال أفريقيا النصر بطل الدوري المحلي في الموسم 2017-2018 والأهلي بنغازي وصيف البطل، في الموسم المذكور.

أما في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية سوف يشارك الأهلي طرابلس صاحب المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الرباعي في الموسم 2017-2018 والاتحاد بطل كأس ليبيا ، في الموسم المذكور.

وعلى صعيد البطولة العربية للأندية الأبطال فسوف تكون المشاركة لفريقي الهلال وصيف بطل كأس ليبيا والمدينة .

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