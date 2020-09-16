الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن الفرق الستة التي ستمثل ليبيا في المنافسات الإفري

الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن الفرق الستة التي ستمثل ليبيا في المنافسات الإفريقية والعربية خلال الموسم الرياضي 2020-2021 .
فعلي صعيد بطولات الاتحاد الأفريقي فسوف تشارك ليبيا بأربعة فرق، ففي دوري أبطال أفريقيا النصر بطل الدوري المحلي في الموسم 2017-2018 والأهلي بنغازي وصيف البطل، في الموسم المذكور.
أما في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية سوف يشارك الأهلي طرابلس صاحب المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الرباعي في الموسم 2017-2018 والاتحاد بطل كأس ليبيا ، في الموسم المذكور.
وعلى صعيد البطولة العربية للأندية الأبطال فسوف تكون المشاركة لفريقي الهلال وصيف بطل كأس ليبيا والمدينة .
#الحدث_الليبي
أضف تعليقـك